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29.07.2017
Нападавший в Гамбурге был исламистом, полиция об этом знала

Подозреваемый в нападении на супермаркет в Гамбурге был известен правоохранительным органам как исламист, сообщили в полиции.

Фото AFP

В результате нападения в пятницу один человек погиб, еще шесть человек получили ранения, сообщает ВВС.

— Нам было известно, что он исламист, но не джихадист, — сообщил пресс-секретарь полиции Гамбурга Энди Грот. Также, по данным властей, подозреваемый страдал от ряда психологических проблем, поэтому нельзя исключать, что преступление было совершено им в состоянии аффекта.

Как отметили в полиции, пока точно говорить о мотиве преступления нельзя.

Подозреваемый — 26-летний уроженец Объединенных Арабских Эмиратов. Приехав в Германию, он подал прошение о предоставлении убежища, но не получил его.

Нападение на супермаркет на пересечении улиц Фулбютлер и Херманн-Кауфманн произошло в пятницу. Нападавший, вооруженный ножом, бросался на посетителей магазина.

По информации издания Bild, перед тем как наброситься на людей, нападавший прокричал «Аллаху акбар».

Нападавшего смогли остановить трое прохожих. По свидетельству очевидцев, кто-то из толпы кричал по-арабски, призывая нападавшего бросить нож.

 
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