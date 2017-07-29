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Спорт
29.07.2017
Гурков во Вроцлаве взял реванш у португальца Каладу

Бой получился напряженным, победа белорусу досталась с минимальным перевесом.

11-кратный чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков, на домашнем первенстве планеты в мае выбывший уже в четвертьфинале после поражения от португальца Диого Каладу, взял реванш у соперника на X Всемирных играх в польском Вроцлаве.

Как и в Минске, жребий свел белоруса и португальца уже в стартовом поединке, сообщает SPORT.TUT.BY.

Бой получился таким же напряженным, но на этот раз завершился победой Виталия Гуркова — 29:28.

На ЧМ в Минске счет был таким же, но в пользу португальца.

Фото instagram.com/vitalhurkou

Читать полностью:  https://sport.tut.by/news/combat/553508.html

Теперь в полуфинале весовой категории до 75 кг соперником Виталия Гуркова будет Трой-Тори Джонс из США.

На Всемирные игры во Вроцлав отправились еще 5 представителей Беларуси.

Максим Жук (63,5 кг) в стартовом поединке уступил Оскару Зигерту из Польши (28:29), Павел Гришанович (67 кг) — Ануенгу Хаттхамарашри (бой остановлен по решению судей во 2-м раунде), Павел Делендик (71 кг) вышел в полуфинал из-за неявки соперника, Никита Шостак (81 кг) победил иранца Айуба Саки (30:27), а Людмила Числова выбыла после поражения в стартовом поединке против Габриэлы Кузавиньской из Польши (28:29).

Всемирные игры проводятся каждые 4 года, на следующий год после проведения Олимпиад. Спортсмены соревнуются в дисциплинах, которые не входят в программу Олимпийских игр. Во Вроцлаве выступят более 3500 тысяч атлетов из 100 стран в 31 виде спорта.

В Играх во Вроцлаве примут участие 88 бойцов муай-тай в 11 весовых категориях. Будут разыграны 11 комплектов наград.

 
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