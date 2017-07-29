Украинский пилот вслепую посадил поврежденный градом самолет. Видеофакт

Александр Акопов стал героем в Турции, его наградил президент Украины.

Украинский пилот турецкой компании «Atlasglobal» Александр Акопов смог посадить в аэропорте Стамбула пассажирский самолет, получивший повреждения от града. Инцидент произошел 27 июля.

Обстоятельства проишествия описал на своей странице в фейсбуке украинский инженер-пилот Олег Лунгул:

«Вчера в Стамбуле был ураган и град с куриное яйцо. Самолет турецкой компании «Atlasglobal», пилотируемый украинскими пилотами, попал в град. В результате стихии полностью разбило кок, передние стекла очень пострадали, автопилот, автотраст. Украинский экипаж и две турецкие стюардессы проявили мужество в процессе этого инцидента. Капитан посадил вслепую, создал кренчик и смотрел только через форточку, не открывая ее.

Когда он посадил самолет, аплодировал весь перрон аэропорта. Пилоты других самолётов мигали фарами и просто приходили на борт пожать руку.

По всем турецким каналам показывали заход на посадку и когда ребята приехали в отель, то мы все, и работники отеля вышли и аплодировали им. Это действительно достойно уважения».

Сообщается, что на борту самолета находились 121 пасажир и 6 членов экипажа. На высоте 4000 футов кабина лайнера была повреждена градом, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт.

Президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Твиттере о подписании указа о награждении Александра Акопова орденом «За мужество».