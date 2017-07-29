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Кино
29.07.2017

Ярослав Забалуев, Газета.ru

«Взрывная блондинка»

В прокат вышел боевик с Шарлиз Терон в роли британской шпионки, разбирающейся с конкурентами в Берлине 1989 года под руководством режиссера первого «Джона Уика».

Фото T.G.I.M Films

Берлинская стена того и гляди упадет, на обложке отрывного календаря число 1989. Тем не менее у не владеющих даром предвидения мировых разведок в разгаре «холодная война», одной из самых горячих точек по-прежнему остается разделенная до поры немецкая столица.

Поводом для очередного витка разборок становится объединенный список шпионов, за который бьются русские, британцы и американцы. Ми-6 посылает в Берлин Лоррейн Бротон (Шарлиз Терон) — своего лучшего агента, любительницу высоких сапог и водки со льдом, а также мастера рукопашного боя и просто красавицу.

Ее задача — перехватить список и попутно привести в чувство сбрендившего от густого воздуха свободы и угара агента Дэвида Персиваля (Джеймс Макэвой). Помехи на этом пути — русские, немцы и одна начинающая французская шпионка, мечтающая стать рок-звездой (София Бутелла).

Средства — острый взгляд, длинные ноги и холодный ум, заключенный в теле, которое для верности каждый вечер погружается в ванну со льдом.

«Взрывную блондинку» (в оригинале «Atomic Blonde») еще до выхода окрестили «Atomic Bond» — ситуация с главной шпионской франшизой в мире тогда была еще неясна, и у Шарлиз Терон были приличные шансы занять место британского агента с правом на убийство.

Эти прогнозы, впрочем, моментально разбивались о список съемочной группой, в котором лидировали сценарист Курт Джонстад («300 спартанцев») и режиссер первого «Джона Уика», бывший каскадер Дэвид Литч, перетащивший в проект еще и выдающегося кинокомпозитора Тайлера Бейтса.

Иными словами, понятно, что вряд ли подобная компания намерена прицельно плевать в вечность — куда важнее сиюминутный драйв, скорость и прочий полный фейерверк.

Спродюсировавшей фильм Шарлиз Терон, судя по всему, тоже только того и надо было — зря, что ли, после Фуриоcы в «Безумном Максе» она вдруг всерьез взялась за карьеру экшн-звезды, снявшись в восьмом «Форсаже» и вот теперь — в «Блондинке».

Несмотря на антураж, про серьезные рассуждения о противостоянии сверхдержав и аллюзиях на длящуюся за окном нынешнюю «новую «холодную войну» можно забыть. Так будет лучше и проще — «Взрывная блондинка» не предлагает ревизию темы, это именно что ретро, удалой оммаж, апеллирующий к культурным кодам, а не политическим идеологемам.

Да и ссылаются Литч и Терон на самом деле не на параноидальные шпионские триллеры в духе Алана Пакулы, а на боевики с другой опасной блондинкой — Синтией Ротрок.

Осознанность этой параллели в данном случае не играет никакой роли. Терон, сохраняя имидж и реноме femme fatale, завораживает не только потрясающей внешностью, но и фантастическими по уровню хореографии боями, которых здесь очень много — особенно для фильма, который стоил скромные по голливудским меркам млн.

Особенно хочется выделить побоище на сеансе «Сталкера» Тарковского с интересным использованием ключа, невероятную, снятую одним планом погоню, в которой камера движется будто бы вообще без оператора, и, конечно, финальную потасовку под «Коней привередливых» Владимира Высоцкого.

В том, как режиссер и саундпродюсер Бейтс используют русскую классику, кстати, чувствуется неподдельное уважение, почти нивелирующее реплики в духе «Собака капиталистическая», которые старательно произносят артисты, играющие русских. Интересно, наконец, вот еще что.

С одной стороны, «Взрывная блондинка» — атавизм, симпатичная безделица, напоминание о том, каким экшн-кино было в самые беззаботные (и потому — лучшие) годы своего существования.

А с другой — «Джон Уик» стал коммерческим феноменом, несколько раз окупив свой скромный бюджет, и сейчас собирается вернуться на экран в третий раз.

«Блондинка» — уже второй прецедент успешного использования старых методов (включая музыку — филигранно подобранный саундтрек эпохи) на новом техническом уровне. Все это вполне может сложиться в занятную тенденцию, под которую придется подстраиваться уже студиям, вставшим на надежные рельсы комиксового конвейера.

 
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