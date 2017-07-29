Чалый не будет извиняться за «кастрированный блокчейн»

Общественная дискуссия вокруг декрета Александра Лукашенко, которым планируется «перезагрузить» Парк высоких технологий, набирает обороты.

Сергей Чалый, фото Еврорадио

Независимый аналитик Сергей Чалый выступил с критикой документа в своей программе «Экономика на пальцах». Лоббисты декрета ответили статьёй генерального менеджера «VP Capital Беларусь» Николая Марковника.

Но по прочтении этой статьи у Сергея Чалого появилось ещё больше вопросов к «декрету о ПВТ 2.0» и его авторам. Корреспондент Еврорадио Павел Свердлов записал эти вопросы.

Один-единственный человек вызывает такую нервическую реакцию? Что-то тут нечисто

Вряд ли Николай Марковник посмотрел хоть одну «Экономику на пальцах», кроме той программы, о которой высказался. Человек, писавший статью, просто получил поручение посмотреть и что-то ответить и поэтому не слышал аргументов, которые высказывались в предыдущих программах.

Реакция, которую я наблюдаю на свою передачу и на мою скромную персону, заставляет меня сомневаться, что с «декретом о ПВТ 2.0» всё чисто. Я готов выслушать о себе всё что угодно: работа такая, мы же не в конкурс красоты здесь играем.

Но как только я вижу личные нападки в ответ на какое-то заявление — я понимаю, что я прав настолько, что даже возразить больше нечего.

И вот один-единственный человек вызывает такую нервическую реакцию, при том, что против него — лучшие умы отрасли. Так опровергните же меня, если вы правы! Но этого не происходит. Есть «персональные» аргументы и аргументы по стилю, типа «программа очень скучная и длинная, но вообще-то я её посмотрел».

Откуда этот страх перед одним мнением и желание его дискредитировать? Неужели от него развалится вся конструкция? Моя базовая гипотеза — в декрете есть второе дно. Помимо всего полезного, вероятнее всего, контрабандой протягивается какая-то штука, важная для ограниченного круга лиц, которая имеет большие шансы быть зарубленной, будучи вытянутой на яркий свет.

Мы ещё не видели текста декрета

Декрет, насколько я знаю, ещё не прошёл согласования в заинтересованных ведомствах. Ведь есть чёткая процедура: когда проект документа готов, он отправляется на экспертизу. В нашем случае — в Минэкономики, Минфин, Министерство по налогам и сборам...

Этого всего ещё не было, но декрет уже начали «продавать» через прессу. Для чего? Чтобы уже «проданный» декрет невозможно было не согласовать? Крутой лоббизм, ничего не скажешь.

Но только тогда нужно хорошо подумать, что важнее: долгосрочная задача улучшения бизнес-климата в IT или какие-то личные задачи, которые нужно срочно реализовать, пока не лопнул криптовалютный пузырь. Если выяснится, что второе, то последствия от принятия декрета нанесут имиджу Беларуси непоправимый урон.

Почему общество может и должно обсуждать декрет

Ряд претензий ко мне можно свести к фразе «Ведь ты ничего в этом не понимаешь!». Мол, разработка декрета доверена специалистам: айтишникам, юристам и прочим.

Но, на минуточку, в перспективе (если нам не врут) распространить действие этого документа планируется на всю страну. И есть специальные демократические механизмы принятия решений относительно того, какое будущее выбирает общество. Не подменяйте это собой!

После того как общественное обсуждение происходит, специалисты — юристы и прочие — облекают решения в те формы, которые требуются. Вы обслуживающий персонал, а не законодатели.

Но происходит совершенно другое: не трогайте наш декрет и не смотрите. В крайнем случае — частным образом вам покажем. Но «Экономика на пальцах» так не работает. Я беру данные из открытых источников. Смысл программы в том, что с этими данными может ознакомиться каждый. И каждый, посмотрев туда же, куда посмотрел я, придёт к тем же выводам, которые я озвучиваю.

IT-феодализм: борьба не за права для всех, а за привилегии для себя

Николай Марковник пишет, что «новый декрет о ПВТ — это декрет не про льготы и не про привилегии «за счет других». Но надо очень чётко понимать, что любые льготы — это перераспределительная вещь.

Например, когда для пенсионеров ввели бесплатный проезд, себестоимость проезда меньше не стала. Значит, кто-то платил больше! Сама вот эта система построения «дырявых» каких-то вещей, когда в одном месте работают одни законы, а в другом — другие, это даже не феодальная, а колониальная система.

Когда приходит внешний управляющий и говорит: нам не нравится, как у вас тут всё устроено, поэтому в нашем анклаве, пожалуйста, устройте всё по-другому.

Интересно, понимает ли Николай Марковник слово «метафора»? Это всё равно что он открыл бы сборник поэзии и возмутился бы: но ведь зубки — это же не жемчуг, а губки — не коралл, как же так. И на полном серьёзе начал бы рассказывать нам, из чего состоят зубки и губки.

Александр Лукашенко в офисе «идеолога» декрета — IT-бизнесмена Виктора Прокопени (крайний справа). На первом плане — российский миллиардер Михаил Гуцериев, на заднем плане — директор ПВТ Всеволод Янчевский

Львиная доля инноваций, которые подаются нам как будущее, на самом деле — воспроизведение давно изжитых человечеством практик.

Вот, к примеру, Uber. Оставим даже тот вопрос, что вся иллюзия инноваций для потребителя создаётся путём субсидий. Но какая рабочая этика внезапно возникает в компании? Ты не сотрудник, на тебя не распространяются никакие права: ни оплачиваемый отпуск, ни медицинское страхование, ни медицинское обеспечение — ничего.

Более того: вместо того чтобы получить деньги за свою работу, ты фактически несёшь предпринимательские риски вместо работодателя. Это у тебя болит голова от рынка, а не у него. Капитальные затраты — амортизация, чистка, содержание авто — тоже переносятся с компании на работника.

А знаете что? Это никакая не инновация! Во времена Чарльза Диккенса такой труд и был! До введения минимальной оплаты труда, до введения 8-часового рабочего дня. Точно так же портовые рабочие собирались в надежде, что сегодня у них будет работа.

Несоответствие сроков и целей

А вот этот аргумент: «Ты просто завидуешь!». Не очень понятно, правда, кому, чему и в чём зависть состоит. Я объясняю, что меня интересует не благополучие отдельных айтишников, а судьба страны в целом.

У нас есть люди, которые научились хорошо лоббировать свои интересы. Классные юристы и специалисты в других областях. Раз вы такие умные и говорите, что для успешного развития экономики нужно то-то и то-то — почему вы тогда подготовили декрет для себя вместо поправок в Гражданский кодекс для всех?

Раз вы такие умные хорошие лоббисты! Ну вот же простой путь! Ах да, он, конечно, сложнее и заработать так получилось бы намного меньше. Но это и есть то, что нужно делать, а не рассказывать: «Пускай хоть здесь будет хорошо».

ПВТ 2.0 — испытательный полигон на два-три года? Мне нравится этот аргумент. Давайте потренируемся на кошечках, где экономике Беларуси никак не навредишь, ведь IT в неё практически интегрированы.

Но вот проблема: почему, что бы вы ни делали для внутреннего рынка, у вас получаются коррупционные валидаторы? Это метафора, если что. Хочется блокчейн, биткойн и всё такое прочее? Сделайте уже хотя бы нормальную систему декларирования!

Это, напомню, там, где у нас до сих пор Internet Explorer, логин «Alex» и пароль «1111». Ребята, это же гораздо проще! Чтобы нормально интегрировать результаты ПВТ 2.0 в экономику, мы должны чётко прописать критерии, по которым поймём, что система работает.

Конкретные цифровые критерии, которые будут свидетельствовать о пользе. Пока их нет — это всё просто бла-бла-бла, способ пролоббировать льготы для себя и успокоить тех, кто возмущается: «Почему только вам?!».

Чтобы через два года понять, что ПВТ 2.0 работает, должны быть поставлены довольно короткие — на год-два — цели. А теперь давайте вспомним, как нам «продавали» этот декрет. Точнее, не нам, а тому, кому его надо было «продать».

Что нам рассказывали? Самодвижущиеся кареты из тыкв, беспилотники, искусственный интеллект, дополненная реальность. Секундочку, вы через год-два покажете эти результаты? То, что рассчитано на десятилетия вперёд? Что-то здесь не вяжется, правда? Увидеть пользу от ПВТ 2.0 мы должны через два года, а цели его реализуются в лучшем случае к 2050 году!

Извиняться за «кастрированный блокчейн» не буду

Блокчейн, внедряемый для ограниченного количества людей, в котором, в отличие от настоящего блокчейна, отсутствует система принятия решений методом голосования — то, что называется Proof-of-Work, — это уже не блокчейн.

Это как если мы возьмём какой-то предмет, который определяется через свои атрибуты, и всех их его лишим, но называть будем так, как и называли.

А в свете того, для чего его собираются применять в Беларуси, он вообще не нужен. Это дорогое и неэффективное удовольствие. Система, которая требует 4 тераватта энергии в день, чтобы выполнять 10 транзакций в секунду, — это, простите, будущее? Если Нацбанку так нужна распределённая база данных — есть же прекрасно работающие распределённые базы без блокчейна, и айтишники это знают лучше меня.

Единственное пока что практическое применение блокчейна — это биткойн. Без него эта система не живёт. Система очень дорогая, поэтому она требует постоянных дотаций со стороны её участников.

А чтобы было желание, чтобы своей процессорной мощностью её дотировать, необходимы две вещи: идеологическая составляющая, то есть культ (и он есть), и/или финансовая пирамида в виде криптовалюты.

А нам пытаются рассказать, что есть хорошая технология — блокчейн, мы из неё уберём «плохой» биткойн — и всё будет работать. Нет, к сожалению, не будет.

А энтузиасты, которые рассказывают, что будет «одно большое телевидение» [аллюзия на слова Рудика из фильма «Москва слезам не верит». — Еврорадио] должны бы, по-хорошему, обижаться не на меня, а на Нацбанк, который внедряет вот такой вот блокчейн, а не то, что содержит его идеологическую составляющую, а именно — настоящую централизацию, настоящую анонимность, отсутствие разделений прав доступа, полную децентрализованность принятия решений.

Блокчейном интересовались многие банки по всему миру, и центробанки в том числе, и компании, которые занимаются расчётами, и биржи. Общемировое отношение к нему — настороженное. Никто «вперёд», «в будущее» не торопится. Кроме нас.

И это меня удивляет: почему мы готовы, даже не попробовав воду, нырнуть в неё с головой? Аргументы типа «иам будущее» весьма сомнительны. Если бы я получал доллар каждый раз, когда кто-то говорит, что какая-то технология изменит всю экономику, я бы уже был миллионером.