«Охранную зону Полесского заповедника нужно обнести колючей проволокой»

Чем грозит ведение сельского хозяйства вблизи радиационной зоны?

В соответствии с указом № 259, который Александр Лукашенко подписал 27 июля, вплотную к радиоактивной зоне можно будет выращивать сельхозпродукцию и пасти скот.

По информации пресс-службы правительства, этот указ будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника. Указ согласовали все заинтересованные государственные органы.

«Как можно принимать решение, когда ученые не сделали выводы и не проведены исследования?»

Физик, кандидат технических наук, ответственный секретарь Комиссии Верховного Совета СССР по расследованию причин аварии на Чернобыльской АЭС и оценке действий должностных лиц в послеаварийный период Юрий Воронежцев не понимает, как объяснить упразднение охранной зоны с точки зрения логики.

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