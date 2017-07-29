В Хельсинки 50-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле

В столице Финляндии мужчина за рулем легкового автомобиля врезался в толпу. В результате один человек погиб, еще несколько были ранены, сообщает финская полиция.

Как сообщается в «Твиттере» полиции Хельсинки, четверо раненых находятся в критическом состоянии, они доставлены в больницу.

«Пострадавшие, двое российских граждан, один гражданин Эстонии и один гражданин Финляндии», — говорится в завлении.

Водитель задержан, он оказался гражданином Финляндии, примерно 50 лет, находившимся в состоянии опьянения, сообщает полиция. Его пока не допрашивали.

Причины, побудившие его к этому, пока не ясны.

В последние годы экстремисты часто используют автомобили при совершении нападений, напоминает ВВС.

По данным британской полиции, исполнители теракта на Лондонском мосту, произошедшего 3 июня нынешнего года, пытались взять в аренду 7,5-тонный грузовик, но им не удалось.

В Гамбурге неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета