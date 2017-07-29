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29.07.2017
Полина Архипова , SNCMedia
7 причин наконец-то начать использовать секс-игрушки

Казалось бы, сейчас секс-игрушки используют практически все. Но по результатам недавних опросов, более 50% пар все еще скептически относятся к такому способу разнообразить свою сексуальную жизнь.

Если вы из их числа, мы никому не скажем, а вы почитайте, почему все же стоит дать секс-девайсам шанс!

В любых, даже самых хороших отношениях рано или поздно наступает момент, когда секс с любимым человеком воспринимается не так, как в самом начале. Все уже слишком хорошо знакомо и повторяется из раза в раз, пусть и с небольшими вариациями. Не то чтобы это скучно, но немного приедается.

Вместо того, чтобы винить в этом себя, мужчину и вселенную, можно попробовать решить проблему с помощью тех самых секс-игрушек, благо эта индустрия развивается столь стремительно, что и за новинками не уследишь (но мы в этом поможем).

И еще, конечно, давно пора перестать думать, что вибратор, шарики или необычный девайс в виде Покемона призваны заменить вашего партнера. Не заменить, а порадовать. И его, и вас.

Легче достичь оргазма

По статистике, только у 10% процентов женщин никогда не было проблем с достижением оргазма (мы их поздравляем). Остальные же 90% могут или не достигать оргазма с мужчиной вообще никогда, или достигать его только в определенной позе, или только при стимуляции клитора, да и то не всякой.

Отсутствие оргазмов (или просто их непостоянство) само по себе очень печально, а помимо этого может еще и привести к глубокой неудовлетворенности своей сексуальной жизнью и партнером. И вот тут-то и помогут различные приспособления, с помощью которых ваш мужчина гарантировано доведет вас до финишной черты. А можно и без мужчины даже.

Секс становится интереснее

Если вы уже давно вместе, вполне возможно, что перед сексом вы уже не испытываете былого энтузиазма и понимаете, что ничего нового вас не ждет. Секс-игрушки и в этом помогут – вы можете выбрать их вместе, или, для начала, выбрать каждому по одной (удивите друг друга, ага) и использовать их – это на самом деле добавит интереса и ощущения новизны, особенно если вы оба настроены на новые впечатления. А если не настроены, возможно, вам надо сперва решить другие проблемы.

Это поможет снизить неприятные ощущения

Есть немало причин, по которым секс может причинять физический дискомфорт или даже боль, особенно, если речь идет об анальном сексе. Если это относится не к состоянию вашего здоровья, а к страху или психологическим блокам, специально разработанные секс-игрушки могут помочь вам расслабиться и научиться получать удовольствие.

Можно меньше напрягаться

Да-да, именно так. Женская анатомия такова, что во время секса даже самый талантливый мужчина не всегда может задействовать все нужные точки разом. Вместо того, чтобы отказывать себе в этом удовольствии, просто достаньте из-под подушки заветного помощника из секс-шопа. И мужчине меньше напрягаться придется (пусть отдохнет чуток), и вы свое получите. Win-win.

Это помогает продлить процесс

Если вы настроены на марафон, а ваш мужчина не может продержаться достаточно долго, чтобы вы успели достичь оргазма, это может закончиться взаимным разочарованием вместо радостного и обоюдного финала. К счастью, различные изобретения индустрии товаров для секса помогут и в этом – начиная со специальных смазок и заканчивая хитрыми приспособлениями, созданными специально для мужчин.

Это поможет вам общаться

Общаться во время секса, да. Использование секс-игрушек не означает, что они делают за вас всю работу, пока вы оба лежите и ждете счастливого завершения процесса. Вам придется обсуждать друг с другом, что именно вам нравится, а что нет, как лучше и приятнее использовать тот или иной девайс и так далее. Открытость в разговорах о сексе укрепляет отношения и делает их глубже. Во всех смыслах.

Классного секса будет больше!

Исследования показали, что пары, использующие секс-игрушки, занимаются сексом чаще. Они объясняют это тем, что им интересно пробовать новые приспособления, и, конечно же, тем, что получают от секса больше удовольствия. А если вас что-то радует, то почему бы и не делать это почаще, верно?

 
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