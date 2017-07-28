Что бросает тень на космические планы властей

Покорит ли космос страна, не способная убрать урожай без посторонней помощи?

В большом интервью БЕЛТА председатель Совета Республики Михаил Мясникович рассказал о том, что наша страна сделала ставку на развитие космических технологий.

— Космос для нас становится уже устойчиво функционирующей и признанной отраслью экономики, а не просто чем-то разовым. Сегодня мы космическая держава, мы узнаваемы. Главное, не останавливаться в развитии, а двигаться дальше. Ведущие страны ведут исследования околоземного пространства, Солнечной системы, Галактики. Отрабатываются технологии, приборы и аппараты для различных сфер деятельности человека, и белорусские специалисты и ученые работают с иностранцами на равных, мы не на задворках. Это касается нашей деятельности не только в космосе, — оптимистично заявил чиновник.

Наверное, нам всем стоило бы порадоваться космическим перспективам Беларуси. Если бы не одно «но».

Практически одновременно с публикацией интервью о покорении белорусами космоса в прессе появились две новости более приземленного характера.

Сперва стало известно о привлечении к уборочной кампании сотрудников правоохранительных органов, чуть позже сообщили о вступлении в битву за урожай военных. Это не новая практика, силовики помогают селу далеко не первый год. И это обстоятельство заставляет задуматься о возможностях покорять космос государства, не способного убрать урожай без посторонней помощи.