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Скандалы
28.07.2017
Ксения Ельяшевич, TUT.BY
Двое жителей Витебска обвиняют сотрудников ОМОН в избиении

По заявлению проводится проверка. После встречи с омоновцами, рассказывают парни, у них на теле остались огромные гематомы, сломана рука, разбит телефон и машина.

«По данному факту назначена проверка. Будут назначены необходимые экспертизы. Мужчины написали заявления в Следственный комитет и управление внутренних дел. После окончания проверки общественность будет ознакомлена с ее результатами», — сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Другие подробности официально не сообщаются. Но участники этой истории — Владимир Егоров и Сергей Гореликов — изложили свою версию событий и показали фотографии побоев.

Владимир Егоров

Сергей Гореликов

Все произошло в ночь на 27 июля на окраине Витебска. Компания из пятерых человек отдыхала на природе у припаркованной машины в районе речного порта. Говорят, специально выбрали безлюдный заводской район, чтобы никому не мешать. В какой-то момент появилась милиция.

— Сказали сделать музыку в автомобиле тише, мы согласились и сделали тише. Потом сказали, что мы здесь распиваем алкоголь и нарушаем общественный порядок. Хотя рядом ни одного жилого дома, — рассказывает Владимир Егоров.

Мужчина не скрывает: кроме водителя автомобиля другие четверо мужчин были пьяны. Они накануне гуляли в баре, а потом знакомый отвез их на свежий воздух.

Два примера, которые дискредитируют белорусскую милицию

— Рядом находится конечная станция автобусов, там валялись чужие стаканчики. И нам заявили, что это наши. Мы отрицали, началась словесная перепалка. На что милиционер сказал «я все понял, черти» и вызвал ОМОН.

— С нами говорили в грубом тоне и всегда обращались на «ты», — добавляет его приятель Сергей Гореликов.

В итоге трех человек усадили в милицейский «уазик». Еще двое остались в личном авто, при этом водитель включил камеру на телефоне.

— Сотрудник ОМОН вытащил друга из-за руля, сломав при этом переключатель дворников, распылил перцовый баллончик, забрал у него телефон и удалил видео. А после этого начал избивать. Я начал кричать из «уазика»: «что они творят!» и «что за бес такой!». И тогда уже меня «задули» баллончиком, уложили на асфальт и били дубинками несколько минут. При этом сломали руку. На ягодицах у меня сплошной синяк, на снимках видно. Полностью разбили телефон (он был в кармане. — TUT.BY). У моего друга на теле и лице — следы от дубинок.

По словам витебчанина, очевидцами происходящего были как минимум 11 человек: пятеро друзей, трое сотрудников ОМОН и трое милиционеров.

По словам участников конфликта, баллончик с газом распыляли несколько раз — даже в «уазик» с задержанными. При этом якобы ОМОНовец пояснил: «чтобы веселей сиделось».

— Когда распыляли газ, вы перед этим оказывали сопротивление сотрудникам? — интересуемся у Сергея Гореликова.

— Я кричал постоянно «за что» и «вы не имеете право», «почему вы так делаете». В ответ мне сказали, что если буду продолжать, то и они продолжат.

— В отделении нам заявили, что «в следующий раз окунем головой в туалет». Я считаю, это запугивание. Это все говорилось при моих друзьях, — говорит Владимир Егоров.

Мужчины уже сняли побои, подали заявление по факту избиения и уже беседовали со следователями. Некоторые снимки травм приводятся в материале, другие из этических соображений редакция TUT.BY размещает по отдельным ссылкам: фото № 1 и фото № 2.

Фото: Владимир Егоров

Ночь накануне освобождения мужчины провели в Первомайском РУВД Витебска. Там на всех пятерых составили административные протоколы по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство), а также по 23.4 (Неповиновение требованиям милиции) — на троих из них.

Суд по этим материалам отложили до 8 августа — ОМОН ждут там в качестве свидетелей по делу.

Сейчас пострадавшие проходят лечение.

 
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