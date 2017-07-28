Вслед за милицией на уборочную отправились военные

К уборке урожая подключились зенитчики.

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В соответствии с поручением Совета министров Вооруженные Силы оказывают помощь сельскохозяйственным организациям страны в проведении уборки урожая, сообщает сайт Минобороны.

В сообщении военного ведомства говорится, что для руководства действиями личного состава, выделенного для оказания помощи по уборке урожая, организации взаимодействия с местными органами власти создана оперативная группа.

Из состава военнослужащих и гражданского персонала соединений и воинских частей Вооруженных Сил сформированы сводные автомобильные взводы 30-й отдельной железнодорожной бригады Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны и 15-й зенитной ракетной бригады Военно-воздушных сил и войск противоздушной обороны.

Всего для перевозки сельскохозяйственных грузов задействовано более 80 военнослужащих и гражданского персонала и свыше 50 единиц автомобильной техники.

Напомним, что ранее к уборочной подключились правоохранительные органы.