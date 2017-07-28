Весь Крым ненадолго остался без света. Что это было?

28 июля около 14:00 (по московскому времени) на всей территории Крыма отключилось электричество. В 13:55 отключились все четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края.

Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик пояснил, что из-за этого электричество отключилось по всему полуострову — дефицит мощности составил около 1 тысячи МВт. «В Симферополе электричества вообще нет, не работают светофоры и так далее», — сказали «Медузе» в пресс-службе правительства Крыма сразу после того, как стало известно об отключении. В крымской столице также остановились троллейбусы.

Причина отключения электричества — авария в Краснодарском крае. По данным крымского Минэнерго, причиной аварийного отключения ЛЭП стала высокая, около 39 градусов по Цельсию, температура воздуха на Кубани; из-за этого в Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика.

Отключение не повлияло на работу аэропорта и «социально значимых объектов». В аэропорту Симферополя «Медузе» сообщили, что электричество не отключалось, поскольку аэропорт питается от расположенной в Крыму ГЭС.

«Мы работаем в штатном режиме», — подчеркнули в аэропорту. В пресс-службе Южного регионального центра МЧС сказали, что отключение энергоснабжения пока не повлияло на работу «социально значимых объектов» и «объектов с массовым пребыванием людей»; их перевели на резервные источники питания.

Некоторые санатории приостановили работу на время отключения электричества. В одном из крупнейших местных санаториев «Курпатах» «Медузе» сообщили, что электричество пропало в 14:00; на момент публикации этого текста оно все еще не появилось.

В санатории «Нижняя Ореанда» рассказали, что не прерывали работу, а сразу переключились на резервный генератор: «Электричество так отключается в первый раз в этом году, но мы готовы к подобному».

Электроснабжение Крыма начали восстанавливать через час. Около 15:00 энергоснабжение было восстановлено по двум из четырех веток энергомоста.

В компании «Крымэнерго» «Медузе» подтвердили эту информацию, добавив, что часть потребителей уже получает электричество.

На момент публикации этого текста были восстановлены все четыре линии энергомоста. Полностью электроснабжение восстановят, предположительно, к 16:00 по Москве.

Это первый серьезный сбой в электроснабжении Крыма с тех пор, как в мае 2016 года в эксплуатацию был введен энергомост с территории Краснодарского края.

До этого полуостров снабжался (с перебоями) электричеством с территории Украины.

С декабря 2015-го до мая 2016-го в Крыму действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что украинские активисты объявили «энергоблокаду», взорвали несколько опор ЛЭП и не позволяли починить их.