Фотожабы: «Ты приходишь ко мне в универмаг, но без уважения… убогий покупатель»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Директор универмага «Беларусь», депутат Мингорсовета Николай Метлицкий дал интервью газете «Вечерний Минск», в котором среди прочего резко высказался о некоторых покупателях магазина. Иллюстрация epramova.org
«Продукты из радиационного заповедника предлагаю отправлять всем чиновникам и лично президенту»
Конец «Санта-Барбары» со средней зарплатой: как она «повышается» на самом деле. Иллюстрация epramova.org
Лукашенко бросил правоохранителей на уборочную кампанию
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Саакашвили назвал решение Порошенко «ударом ножом спину»
Фотофакт. Медведев засветил трусы
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