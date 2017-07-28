В последний день июля по юго-западу ожидается до +32°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

29 июля ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории дожди. По восточной половине грозы, продолжительные сильные дожди, в отдельных районах очень сильные дожди.

Ветер северо-западный, порывистый, днем местами до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +20..+26°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

30 июля преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку, а днем в северо-западных районах Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +22..+28°С, по Брестской области до +30°С.

31 июля в отдельных районах, преимущественно по северо-западной половине страны, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +24..+30°С, по юго-западу до +32°С.