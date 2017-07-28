Как государство «утопило» почти два миллиарда долларов

В последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит» была опубликована любопытная информация о господдержке предприятий в 2016 году.

В частности, издание опубликовало статью заместителя председателя Комитета госконтроля Александра Курлыпо, который назвал предприятия, получившие больше всего денег из бюджета в прошлом году. Среди них оказался Белорусский металлургический завод, предприятие «Белагросервис», «Гомельстекло», а также «Кричевцементношифер».

Также выяснилось, что всего помощь получили более двух тысяч субъектов хозяйствования на сумму 3,6 миллиарда рублей или 1,84 миллиарда долларов в эквиваленте.

– Это способ, которым государство пытается спасти критически больные предприятия, – в экспресс-комментарии «Салідарнасці» объяснил ситуацию экономист Ярослав Романчук.

По его словам, государство уже который год забирает деньги у населения и частного бизнеса, чтобы вложить их в неэффективные госпредприятия:

– Люди покупают товары и услуги – и в каждом товаре сидят налоги. Если взять сигареты, алкоголь и бензин, то там налоги доходят до 60-70% стоимости товара. Это абсурд! Власть использует то, что население не осознает одну вещь – чтобы кому-то дать, нужно у кого-то забрать. В итоге у каждого из нас взяли по рублю, а кому-то отдали миллион.

По мнению экономиста, в стране уже давно пора сделать аудит государственных программ и проектов, чтобы проверить, с какой эффективностью были потрачены предыдущие сотни миллионов долларов.

– А пока мы видим, что все идет по инерции, когда старые предприятия с помощью этих средств пытаются хоть как-то удержаться на плаву. Эти деньги можно было потратить на инвестиции, на образование и здравоохранение. Но их опять решили «утопить» в проблемных предприятиях, – отметил Ярослав Романчук.