Автору хита «Все будет хорошо» аукнулась тема Крыма, как и белоруске, которая «на два фронта»

Российскому певцу запрещен въезд на территорию Украины на три года.

Причины такого решения по экс-солисту группы Hi-Fi Мите Фомину в пресс-службе Службы безопасности Украины не называют.

В июле 2017 года певец приезжал во Львов на музыкальный фестиваль, где в эфире местного телеканала назвал Крым российской территорией. Затем СБУ начала проверку высказываний исполнителя.

– Если я чего-то боюсь в жизни, я это не делаю. Если мы будем смотреть правде в глаза, то Крым действительно является российской территорией. Это непреложный факт, и обижаться на это было бы странно, – ранее рассказал Фомин.

Накануне также на три года запретили въезжать на украинскую территорию певице Бьянке, гражданке Беларуси, которая в свое время «раскрутилась» за пределами родины. Причиной запрета стало посещение певицей Крыма без согласования с властями Украины.

Бьянка должна была выступать в Одессе. Девушка расплакалась, и опубликовала пост в Instagram: «Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперек всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском ( поскольку неплохо знаю язык), и считаю Украину своей Родиной, не меньше, чем Беларусь и Россию».