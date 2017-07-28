Как айтишники сделали офис зелёным

«У нас дырокол один на всех и электросамокаты есть».

«Смотрите, наконец, контейнеры приехали! Вот оформляем, чтобы было понятно, что в какую урну бросать», – встречают меня на пороге офиса сотрудники IT-компании «СофтТеко». В их руках – белые ящики и «зелёные» наклейки, в глазах – интерес и увлечённость.

Совсем недавно сотрудники решили «озеленить» офисную жизнь. За пару месяцев они пересмотрели офисное меню перекусов, максимально избавились от одноразовых вещей и расставили контейнеры для вторсырья. А ещё – взяли на себя добровольное обязательство по экологизации политики: компания подписала Глобальный договор ООН, который, в числе прочего, предусматривает бережное отношение к окружающей среде.

– В целом философия нашей компании экодружественная: мы внимательно относимся к потребностям друг к друга и клиентам, стараемся создавать комфортную атмосферу для работы и никогда не навязываем решений – сотрудники должны иметь возможность выбора, – рассказывает HR-менеджер компании «СофтТеко» Ольга Ярошевич. – Выбор в сторону экологичности сделали и в этот раз. Хотя на самом деле мы сейчас просто систематизировали то, что делали постоянно.

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