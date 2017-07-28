Фотофакт. Медведев засветил трусы. И они не отечественные

Нижнее белье премьер-министра России рассмотрел блогер Илья Варламов.

Оказывается, Дмитрий Медведев предпочитает трусы от Calvin Klein. Стоимость нижнего белья от этого бренда составляет порядка 50 долларов за единицу. Впрочем, Дмитрий Анатольевич и раньше предпочитал носить импортные вещи.

Тем не менее, свежая фотография премьера РФ породила шквал иронических комментариев в сети. Предлагаем избранное.

«А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только трусики немножко...»

«Ну как так можно? Неужели трудно было по-человечески одеться и заправить рубашку в трусы?»

«Спокойно. Фотограф уже дает признательные показания. Второй правящий член, слава богу, в безопасности. Нижнее белье марки «Добърыня Никитичъ», сшитое слепыми монахами Вятского монастыря, уже завтра вновь займет свое традиционное место на теле Премьера».

«Санкционка? Снять немедленно! И раздавить трактором!»