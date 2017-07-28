МИД сообщил о скандальных любовных похождениях белоруса «в жаркой стране»

Дипломатам пришлось выручать путешественника, который оказался в неловкой ситуации.

Сообщение, вызывающее улыбку, появилось в пятницу на официальной странице МИДа в Фейсбуке.

– Если вы думаете, что МИД «перегибает» с рекомендациями о поведении в экстремальных ситуациях, то вы ошибаетесь, – написал представитель ведомства в социальной сети.

По его информации, необычный инцидент произошел 23 июля, когда белорусская дипмиссия «в одной из жарких стран» получила информацию о том, что гражданин Беларуси взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался.

– С помощью СМС белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании. В результате спецоперации местной полиции гражданин нашей страны был освобожден и вернулся на Родину.

Так что внимательней к рекомендациям МИД и осторожней с обещаниями жениться! – предупреждает министерство.

Отметим, что подробнее рассказать, в какой именно стране произошла описанная история, сотрудник министерства сообщить отказался, сославшись на закон «Об информации, информатизации и защите информации».

Макей под «Пагоняй» рассказал о вышиванке, независимости и «мягкой силе» белорусов