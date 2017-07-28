Минздрав предлагает запретить курение на балконах

И включить балконы и лоджии в список общественных мест, где запрещено курение.

Об этом говорится в ответе министерства на коллективное обращение, которое поступило в Палату представителей Национального собрания Беларуси и в Минздрав, сообщает БЕЛТА.

В ответе сообщается, что после проведенного общественного обсуждения проекта декрета «О государственном регулировании оборота табачных изделий и электронных систем курения» работа над документом продолжается.