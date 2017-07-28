Россия ответила на санкции США: у американцев отбирают дачу

Ответные санкции, обнародованные российским МИДом, оказались не слишком жесткими.

Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на санкции, которые 25 июля приняла Палата представителей Конгресса США.

– Это еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах. Прикрываясь своей «исключительностью», США высокомерно игнорируют позиции и интересы других государств, – отмечается в заявлении на сайте МИД России.

Россия отмечает, что «несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации».

– Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной, – считают российские дипломаты.

В качестве ответных мер Россия потребовала от американской стороны «привести количество дипломатических и технических сотрудников… в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США».

Еще одно решение россиян – приостановить с 1 августа «использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору».