Шендерович: «Это Грозный опричнины. Это они пошли пускать реки крови в Новгород»

Российский публицист – об установленном памятнике Ивану Грозному в центре Москвы.

― Это не мода. Это тренд. Это описание времени, ― рассуждает Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». ― Это такое время после 90-х, когда снова начали появляться, стало возможным обсуждать возвращение памятника Дзержинскому. Ставить памятники Сталину и вешать его портреты.

Иван Грозный дивно вписывается в эту парадигму. Там что интересно. Там есть важные подробности. То есть они любопытные. Побрезговали Иваном Васильевичем, попросили его просто убрать, откуда – из Александровской слободы. Это Грозный не просто Грозный, это Грозный, поставленный первоначально в Александровской слободе.

Для всякого человека, мало-мальски знакомого с русской историей это не просто вообще какой-то Иван Грозный. Это Грозный опричнины. Потому что оттуда пошла опричнина. Оттуда они пошли пускать реки крови в Новгород.

Это символ отвязанности верховной власти. Это символ насилия государственного. Александровская слобода, Иван Грозный. Он, собственно ввел государственный террор в русский политический обиход. По-настоящему. Разумеется, террор был всегда государственный. Не с него началось. Рвание ноздрей.

Но, тем не менее, в промышленных масштабах, вот пускать реки крови собственных сограждан здесь все последующие упыри, как-то: Ленин, Сталин – они ориентировались на первый прецедент.