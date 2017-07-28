Три причины, почему АЭС ударит по кошельку белорусам

Литовский эксперт популярно объяснил, почему скандальная электростанция принесет больше проблем, чем пользы.

В интервью charter97.org президент Литовской конфедерации возобновляемых источников энергии Мартинас Нагявичюс назвал три основных экономических риска, с которыми Беларусь столкнется при строительстве АЭС.

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Во-первых, по словам литовского эксперта, электростанция уже строится с опозданием – если изначально полностью ввести в строй ее планировали в 2019 году, то сейчас уже в 2020.

– Ввод ядерных станций в эксплуатацию с опозданием в атомной энергетике повседневность, – отметил он. – Лоббисты, которые проталкивают проекты атомной энергетики, как правило, сознательно демонстрируют слишком большой оптимизм, чтобы убедить заказчиков принять положительные решения.

Эксперт уверен: белорусы услышат о переносах срока ввода станции еще не один раз, а значит – ждать электроэнергии от новой станции в ближайшие годы не приходится.

Во-вторых, подчеркнул литовец, строительство АЭС в Островце обойдется гораздо дороже, чем это утверждает «Росатом» и руководство Беларуси.

–Атомная энергетика – это дорогое удовольствие, поэтому в последнее время ядерные станции строятся только в тех странах, где их можно строить не на рыночных условиях, скрывая их стоимость и не заморачиваясь по поводу того, насколько конкурентной является энергия, которую они производят, – заметил Нагявичюс.

И, наконец, третий и самый важный риск, который буквально сводит на нет все планы руководства Беларуси продавать энергию с АЭС в Европу – это бурное развитие альтернативной энергетики.

– На самом деле ситуация такова, что самой Беларуси потребуется в будущем ограничить экспорт дешевой энергии из возобновляемых источников энергии в Скандинавии. В противном случае будет очень трудно продолжать скрывать то, что АЭС в Островце не конкурентоспособная.

Грубо говоря, если белорусские заводы получат возможность покупать дешевую энергию, которая попадает в Беларусь через литовские сети из Скандинавии, их будет очень нелегко заставить ненасильственными методами приобретать энергию из АЭС по той цене, которая даст станции возможность выйти на самоокупаемость, – подытожил Мартинас Нагявичюс.