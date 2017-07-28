Гугушу посадили на 5 лет, и это еще без «дела на 1,5 млрд долларов»

Наконец, власти Узбекистана рассказали о судьбе старшей дочери первого главы страны.

«Узбекская пленница» Гульнара Каримова не появлялась на публике уже несколько лет. Ходили слухи, что она находится под домашним арестом и даже о том, что ее уже нет в живых.

В пятницу в Генпрокуратуре Узбекистана сообщили, что в 2015 году ее приговорили к пяти годам ограничения свободы по обвинению в хищениях и вымогательстве, сообщает «Эхо Москвы».

Теперь ее обвиняют по шести статьям, в том числе, о мошенничестве и легализации преступных доходов. Согласно заявлению ведомства, активы преступной группы, связанной с Каримовой, на общую сумму примерно 1,4 миллиарда долларов выявлены в двенадцати странах, в том числе, в России.

В частности, это пентхаус и восемь квартир в Москве, особняк на Рублевке, а также гостиница, жилой дом и земельный участок в Ялте. В Генпрокуратуре Узбекистана напомнили, что Гульнару Каримову в 2015 году приговорили к пяти годам ограничения свободы за хищения и вымогательство. Общий ущерб в рамках двух уголовных дел оценивается в 3,7 триллиона узбекских сумов, что составляет примерно 915 миллионов долларов.

Напомним, еще недавно Гульнара Каримова была в числе самых влиятельных людей Центральной Азии. Ходили слухи, что она может стать преемником Ислама Каримова на президентском посту.

В разные годы она представляя страну в ООН, а также в Испании. Помимо этого, Каримова занималась дизайном ювелирных украшений и выступала на сцене под творческим псевдонимом «Гугуша».