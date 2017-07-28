Саакашвили назвал решение Порошенко «ударом ножом спину»

И рассказал о своих планах.

В интервью BBC, экс-президент Грузии рассказал, почему его лишили украинского гражданства. Как заметил Михаил Саакашвили, причина его изгнания из Украины не юридическая, как это пытается преподнести украинская власть, а политическая.

– Это был трусливый акт президента Порошенко, просто обычный удар в спину ножом, – заявил он.

По мнению Саакашвили, президент Украины рассматривал его «как самую главную проблему для удержания власти – для него и олигархов».

– Они проводят распродажу и убиение украинского государства. Естественно, я все громче и громче про это говорил, я это показывал, я ездил по всей стране, встречался с людьми, у меня очень хороший контакт с людьми. Никто, кроме Виктора Ющенко в его кампанию за президента Украины в 2003-2004 годах, не собирал столько людей в регионах, как сейчас я собирал. Естественно, это все напугало Порошенко, – отметил политик в интервью BBC.

Михаил Саакашвили заверил, что обязательно вернется в Украину, «потому что будет мобилизация людей».

– Мы и так собирались мобилизовать людей на осень… Когда будет полная мобилизация, конечно, я не буду в стороне, не буду отсиживаться и смотреть со стороны на эту борьбу. Я буду органичной частью этой борьбы, которую сам и инициировал. И как будет первый же момент – а момент будет достаточно быстро – я, конечно, приеду и буду его активной частью, – добавил Саакашвили.

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