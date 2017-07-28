Pornhub рассказал о новых предпочтениях белорусов

Популярный ресурс для взрослых Pornhub составил статистику о предпочтениях белорусов в первой половине 2017 года, ее опубликовало издание Сitydog.by.

Оказывается, за полгода у белорусов сменилась любимая категория, а визиты на сайт стали значительно более продолжительными.

По данным ресурса, 70% его белорусских посетителей — мужчины, а 30% — женщины. Самая активная возрастная категория — от 25 до 34 лет. Около половины всех пользователей посещает сайт с настольных компьютеров, остальные — со смартфонов и планшетов. 40% всего «белорусского» трафика приходится на Минск.

В среднем один визит на сайт из Беларуси длится 9 минут и 6 секунд. В 2016 году этот показатель был ниже — всего 7 минут 13 секунд. Сейчас быстрее всего с ресурса уходят пользователи из Молодечно, Гомеля, Могилева и Бобруйска. Дольше всех задерживаются посетители из Барановичей, Новополоцка, Мозыря и Минска.

Минчане чаще других пользователей сайта из Беларуси ищут название своего города и страны, а также слова threesome (секс втроем) и russian party (русская вечеринка). Смотрят жители столицы чаще любительские видео и сюжеты про кастинг.

Самый популярный поисковый запрос пользователей из нашей страны — Russian («русский»). Такие видео белорусы ищут на 2222% чаще, чем пользователи сайта в среднем. Потом следуют Overwatch (компьютерная игра), Mom («мамочка») и Russian mature («русский зрелый»).

Наиболее просматриваемая из Беларуси категория в первой половине 2017 года — Hentai (хентай, жанр японской анимации). В прошлом году «лидером» был раздел Anal (анальный секс), сейчас он отошел на второе место. Также в топе у посетителей сайта — MILF (зрелые женщины), Mature (женщины старшего возраста) и Teens (подростки).