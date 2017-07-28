На выходных ожидается переменчивая погода

Краткий прогноз на ближайшие три дня.

Если в пятницу, 28 июля, ожидается переменная облачность, а на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди при температуре днем до +21..+27°С, то уже на следующий день Беларусь окажется под влиянием неустойчивых воздушных масс балтийского происхождения, сообщает Гидромет.

В частности, 29 июля, в субботу ожидаются грозы и сильные дожди – особенно в северо-восточных районах, а дневная температура воздуха опустится до +20..+25°С.

В воскресенье, 30 июля, территория страны будет находиться на периферии теплого антициклона, который придет из Украины. Погода будет относительно неплохой – преимущественно без осадков с максимальной температурой днем до +22..+28°С, а по Брестской области до +30°С.