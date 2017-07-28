О чем надо помнить «дяде Мише», пытаясь построить свой Гуцериевск в Беларуси

Российский олигарх Михаил Гуцериев взялся возводить город-сад в Любанском районе. Под райцентром друг Александра Лукашенко, прозванный с его легкой руки «дядей Мишей из Москвы», строит горно-обогатительный комплекс, обещая сделать Любань «городом калийщиков».

Стройка в самом разгаре. И к 2020 году ее хозяин обещает явить белорусам самое современное и эффективное производство.

Все тут прекрасно. Местное руководство уже прикидывает, как расцветет их город, а Александр Лукашенко не то в шутку, не то всерьез даже пообещал переименовать Любань в Гуцериевск.

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— Город станет богаче и к этому надо готовиться, чтобы люди не побежали в Россию или Польшу за шмотками и оставили там деньги. Я уже говорил Гуцериеву, что если создашь Любань как конфетку, мы ее переименуем в Гуцериевск, — заявлял глава Беларуси два года назад.

Чтобы сделать эту «конфетку» удобоваримой для всех, в качестве общественно-полезной нагрузки Александр Лукашенко поручил «Славкалию» подтянуть и инфраструктуру самого города. Работы кипят: уже осенью за деньги одной из компаний Гуцериева здесь построят 40-квартирный арендный дом, общежитие для работников, возведут железную дорогу.

Как рассказали корреспонденту TUT.BY на «Славкалии», поскольку строит все друг Александра Лукашенко, то работы постоянно контролируют члены правительства и помощники президента. Говорят, они лично приезжают на объект.

Оно и понятно. Стройка Гуцериева — это не какая-то больница в Миорах, которую не могут достроить уже 25 лет…

Впрочем, Робин Гуд из Михаила Сафарбековича вряд ли получится. По крайней мере, что-то не слыхать о его грандиозных достижениях на ниве поднятия экономики России. Смеем предположить, что и белорусов в качестве облагодетельствованных российский олигарх выбрал не потому, что в родной стране уже всех осчастливил.

Пожалуй, меньше всего «дядя Миша из Москвы» думает о том, как построить тут город-сад. Для него Беларусь – это всего лишь территория, с которой можно срубить бабки, благодаря особой приближенности к «телу». Небывалые преференции и личные гарантии «друга» делают этот «клочок земли» наиболее лакомым — таким, каким он никогда не станет для других инвесторов, пришедших сюда на общих основаниях.

«Для них Беларусь – всего лишь территория, которую можно окучивать»

Что же касается Александра Лукашенко, то для него Гуцериев — тоже человек во всех отношениях полезный. Нагружая олигарха «общественно-полезным строительством» под эгидой заботы о населении, руководитель с большим удовольствием перевешивает на него то, что, по сути, должен делать сам. А так и волки сыты и овцы целы.

Но в этой ситуации российскому миллиардеру не стоит расслабляться. Дружба с олигархами в нашей стране имеет особую специфику. Не успеешь оглянуться — и уже твой «горно-обогатительный комплекс» строит кто-то другой. А бывает и того хуже. Гуцериев в свое время получал такой «дружеский привет» с недвусмысленным намеком. Еще в 2011 году Лукашенко, рассказывая о переговорах по покупке «Беларуськалия», делился с журналистами:

– Нет, хотят купить за 15 некоторые ваши олигархи. Нет, говорю, до свидания, ребята. Некоторые одурели и предложили одному вхожему ко мне богатому российскому человеку – сходите и предложите: 10 миллиардов платим и 5 – ему (Лукашенко), куда скажет. Он пришел ко мне, давно меня знает, извинялся… Я ему: Миша, я тебе не буду надевать наручники, но больше с такими идеями не приходи.

А уж то, что при необходимости глава Беларуси церемониться не станет, сомневаться не приходится.

В общем, в нынешней грандиозной стройке обеим сторонам не стоит сильно рассчитывать друг на друга. Дружба «по понятиям» — дело рискованное и непредсказуемое. Проблема только в том, что расхлебывать последствия этого дружеского шабаша придется нам с вами.