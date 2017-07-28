Генерал-лейтенант милиции в отставке: «Преступный мир не смотрит на то, сколько у нас не хватает милиционеров»

К чему приведет дефицит кадров в МВД?

С начала текущего года общий некомплект Гродненского гарнизона милиции вырос с 8,7% до 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличившись почти вдвое. Эта информация прозвучала на оперативном совещании руководства УВД Гродненского облисполкома в Лиде.

Сразу несколько райотделов области не смогли найти ни одного желающего для поступления в Академию МВД.

Генерал-лейтенант милиции в отставке, бывший начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома Мечислав Гриб ожидает роста нагрузки на сотрудников правоохранительных органов.

— Такой процент недокомплекта личного состава — это много. Объемы работы при этом сохраняются. Будет ли 1% дефицита кадров или 20, страна остается прежней, как и криминогенная ситуация. Преступный мир не смотрит на то, сколько у нас не хватает милиционеров. Он живет по своим правилам и соображениям. Поэтому, безусловно, нагрузка на действующих сотрудников милиции возрастет. Каким бы ни был показатель недокомплекта личного состава, это не является причиной для отказа выполнять служебные обязанности, — считает собеседник Завтра твоей страны.

Генерал-лейтенант милиции в отставке напоминает, что во времена БССР милиционеров было в разы меньше, населения — больше, чем сегодня:

— И справлялись. Сегодня нужно сокращать милицию. Но делать это нужно разумно, просчитав все до мелочей.

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