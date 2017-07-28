Этот пост белорусского психолога Лилии Ахремчик собирает в Facebook сотни лайков. И мы понимаем почему.

«А давайте, дамы, говорить мужчинам правду.

Ты можешь сказать, что нет единой правды для всех. Ее действительно нет. А правда о том, как тебе с мужчиной, что ты чувствуешь в его присутствии, есть.

Допустим, пригласил он тебя в кафе на свидание, а сам только воду заказал, не голоден, мол. И ты сама поела, сама за себя заплатила. Нормально, мужчина же не голоден был. Во второй раз он тоже только воду заказал, снова не голоден. И тебе уже как-то не очень понятно, это свидание или что. Ты встречаться больше не захотела, но ему о своих ощущениях и подозрениях рядом с ним не сказала. Мужчина же остался с убеждением, что у вас просто не срослось.

Или, предположим, парень хвастается, сколько у него было девушек и какой он потрясающий любовник. А тебе - никак, ну то есть вообще. Ты считаешь, что он скучный в сексе: диапазон допустимого узкий, чувственности нет, чисто спорт. «Странно, со мной все женщины оргазм получали, - говорит он. - С тобой что-то не так». А получали или имитировали, только они сами знают. Парень так и остался в иллюзиях.

Или, например, ты поехала кататься на горных лыжах. Впервые. А тут инструктор, молодой и красивый. И даже очень не против позаниматься с тобой не только лыжами. Но, то ли рисуясь, то ли сам такой, он стебется над твоим неумением кататься, над твоими страхами, создаёт опасные моменты, будто берет на слабо. Ты чувствуешь себя небезопасно, ты злишься, ты обижаешься. Но когда он намекает на продолжение банкета, ты молчишь. Ты просто говоришь, что занята, и не объясняешь, что было с тобой. Мужчина по-прежнему уверен, что он мачо и с ним круто.

А отчего бы не сказать?

Вот просто взять и сказать,

что у тебя есть подозрения в скупости мужчины,

что ты чувствуешь, будто на тебе экономят,

что ты не понимаешь такой формат свиданий,

что секс без прелюдий и игры - это @бля,

что оргазм определяется физиологически, а не по словам женщины,

что мужчина, который не делает кунилингус, - плохой любовник,

что тебе было страшно без навыков стоять на лыжах,

что мужчине нельзя довериться, потому что он подвергал твою жизнь опасности,

что он не чувствителен к переживаниям женщины, потому что не реагировал на твой страх,

что с ним ты не чувствовала себя в порядке.

Что еще ты думала, чувствовала, но не сказала?

Мужчины идут от одной женщины к другой, меняют и заменяют, и никто им не показывает, какие они в отношениях. Не получая обратную связь от женщины, мужчина не понимает, что он делает не так. И никогда не поймет, потому что мы молчим. Или истерим, но это уже просто эмоции в разнос и ничего конструктивного.

Я знаю, почему ты молчишь или терпишь до последнего. Даже если без продолжения, ты все равно не хочешь, чтобы мужчина думал о тебе плохо. (В голове мамин или папин голос звучит: «Ну-ну, не шали, ты же не такая»).Ты хочешь остаться для него хорошей девочкой, оправдывая своё молчание тем, что выяснения уже ни к чему.

К чему! Эти выяснения нужны не ему, а тебе. Это про твои чувства, твои интересы и твои границы. Это нужно для того, чтобы понимать, кто ты и какая ты, и обозначать своё.

В общем, не пора ли начать говорить?

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