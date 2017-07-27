Минское «Динамо» проиграло кипрскому АЕКу в квалификации Лиги Европы

АЕК (Ларнака, Кипр) – «Динамо» (Минск, Беларусь) – 2:0 (Тете, 42, Хевел, 70)

Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко так прокомментировал поражение (цитируется по Tribuna.com):

– Сегодня не получилось забить мяч. Моменты были для этого созданы. Но… Футбольный бог был не нашей стороне. Но мы не опускаем руки. Это только первый тайм. А второй будет в Минске. Я думаю, что наши болельщики и родные стены стадиона помогут нам добиться положительного результата.