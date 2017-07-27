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Общество
27.07.2017
Алена Антонова
«Продукты из радиационного заповедника предлагаю отправлять всем чиновникам и лично президенту»

Александр Лукашенко упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.

Фото Виктор Толочко, РИА «Новости»

Соответствующий указ глава Беларуси подписал 27 июля, сообщает пресс-служба президента.

Теперь вплотную к радиоактивной зоне можно будет выращивать сельхозпродукцию и пасти скот.

Цель указа № 259 — снятие ограничений по использованию земельных участков, которые находятся на территории охранной зоны.

По информации Совмина, этот указ будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника. Указ согласовали все заинтересованные государственные органы.

Площадь Полесского заповедника составляет 216 093 гектара. Он был создан в конце 1980-х, после Чернобыльской аварии. На этих территориях — треть «чернобыльского наследия», выпавшего на земли Беларуси: 30% цезия, еще 70% стронция и 97% плутония, напоминает TUT.BY.

Зампред Наровлянского райисполкома Дмитрий Максименко в интервью порталу в начале июля заявил, что в охранной зоне есть уровни, превышающие и 40 кюри на квадратный километр — там запрещено находиться людям, стоят указатели, места обозначены.

— Но есть загрязнения и от 1 до 5 кюри, и от 5 до 15 кюри. От 1 до 5 кюри разрешается сбор грибов и ягод с обязательным радиационным контролем, от 5 до 15 кюри — сбор ягод и грибов запрещен, можно только находиться в лесу. Если землю выведут из охранной зоны, знаки об опасных участках как стояли так и будут стоять, а на более чистых будет возможность и пасти скот, и использовать древесину, — отметил чиновник.

«У нас и так люди пачками мрут от онкологии, а тут еще дополнительно появится приток радионуклидов с продуктами в организмы людей»

В Байнете новость об упразднении охранной зоны Полесского радиационно-экологического заповедника восприняли негативно.

Участники дискуссионной площадки talks.by предлагают построить в заповеднике резиденцию главы государства и отправить туда все заинтересованные ведомства во главе с президентом.

«Ну, а еду, выращенной в этом замечательном месте, предлагаю отправлять на завтрак всем чиновникам и лично президенту», — заявил один из комментаторов.

«Неужели у нас нигде больше места для сельского хозяйства нет? — недоумевает участник форума. — Каждый год говорят, что намололи на тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Зачем еще новые объемы, тем более, что их не так много. У нас что, сейчас голодные годы и надо бороться за каждый лишний центнер зерна? Абсурд».

«Конечно, не хватает. Лучший кусок в Логойском районе отдал друзьям из ОАЭ, а вам, народец, поближе к радиации», — ответили ему.

Пользователи возмущаются: «у нас и так люди пачками мрут от онкологии, а тут еще дополнительно за счет сельскохозяйственной деятельности появится приток радионуклидов с продуктами в организмы людей».

Один из участников дискуссии назвал данный указ геноцидом народа.  

Народ удивляется, как одним указом президент ликвидировал радиацию.

Люди задаются вопросами: кто инициировал указ; как отреагировали экологи, и почему чиновники не думают о будущих поколениях, ведь, наверняка, у каждого дети есть?

Некоторые полагают, что таким образом власти решили снизить нагрузку на пенсионный фонд: «Все закономерно, без адекватной медицинской помощи, да ещё за деньги, люди быстрее помирают».

«Наверное, даже если бы молоко светилось в темноте, суд все равно бы стал на сторону завода»

 
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