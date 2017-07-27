Как живет ДНР без украинского электричества

Почему Петр Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили; громкое расследование агентства Reuters – российские спецслужбы могли следить за Эммануэлем Макроном через Фейсбук. Эти и другие актуальные темы – в программе «Настоящее время».

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