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Политика
27.07.2017
Интерфакс
Путин пообещал ответить на американские санкции

Владимир Путин заявил, что России «в какой-то момент» придется ответить на санкции со стороны США.

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — сказал он.

Каким именно будет ответ России, по словам Путина, зависит от окончательного варианта закона о санкциях, который сейчас рассматривается в Конгрессе США.

«Санкции тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации», — сказал Путин.

Новые санкции против России Палата представителей Конгресса США приняла 25 июля. Этот законопроект еще не рассмотрен в Сенате. Только в случае одобрения в верхней палате он поступит на подпись к Дональду Трампу.

Законопроект, прежде всего, запрещает президенту США менять санкционную политику в отношении России без согласия Конгресса. Новые санкции также накладывают дополнительные ограничения на сотрудничество американских компаний и граждан с российскими энергетическими компаниями.

С 2014 года США приняли несколько пакетов санкций против России. Они были связаны с присоединением Крыма, войной на Украине и предполагаемым вмешательством России в выборы президента в 2016 году.

 
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