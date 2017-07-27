Путин пообещал ответить на американские санкции

Владимир Путин заявил, что России «в какой-то момент» придется ответить на санкции со стороны США.

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — сказал он.

Каким именно будет ответ России, по словам Путина, зависит от окончательного варианта закона о санкциях, который сейчас рассматривается в Конгрессе США.

«Санкции тоже абсолютно незаконны с точки зрения международного права. Нарушают принципы международной торговли и правила Всемирной торговой организации», — сказал Путин.

Новые санкции против России Палата представителей Конгресса США приняла 25 июля. Этот законопроект еще не рассмотрен в Сенате. Только в случае одобрения в верхней палате он поступит на подпись к Дональду Трампу.

Законопроект, прежде всего, запрещает президенту США менять санкционную политику в отношении России без согласия Конгресса. Новые санкции также накладывают дополнительные ограничения на сотрудничество американских компаний и граждан с российскими энергетическими компаниями.

С 2014 года США приняли несколько пакетов санкций против России. Они были связаны с присоединением Крыма, войной на Украине и предполагаемым вмешательством России в выборы президента в 2016 году.