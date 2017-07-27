Как рассказывать о Беларуси? Советы западным коллегам

34mag всегда готов подставить плечо тем, кто нуждается в помощи, особенно – коллегам-медийщикам из развитых стран.

Понимая, что Беларусь сейчас все чаще попадает на передовицы крупнейших мировых изданий, мы решили сделать емкий мануал, который позволит вам, уважаемые коллеги, создать по-настоящему классный и уникальный материал и рассказать о нашей стране так, как это не делал никто до вас. Не благодарите.

Фото Андрей Ленкевич

1. Не менее 5 (пяти) раз упомяни фразу «Last dictatorship of Europe» (обязательно – в начале).

2. Для иллюстрации твоего материала используй фото и видео с парада (там, где Лукашенко с сыном Колей стоят в странной военной форме).

3. Также обязательно проиллюстрируй материал фотографиями ОМОНа, ярко накрашенных женщин в мини-юбках и памятника Ленину (вариант: советская мозаика на стене).

4. В качестве описания положения дел в культуре расскажи историю «Свободного театра» и возьми комментарий у его режиссёра Николая Халезина (уверяем: до тебя так никто не делал).

5. Добавь от себя фразу о том, как ты планировал(-а) снять там, там и там, но тебя никуда не пустили. Обязательно уточни, что вам с оператором казалось, словно за вами следят. Саспенс решает!

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