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27.07.2017
Салiдарнасць
Минчанин украл саксофон, чтобы сделать предложение девушке

Он сдал инструмент в ломбард, а предложение руки и сердца так и не сделал.

40-летний мужчина в течение двух недель брал уроки у преподавателя музыки. На одном из занятий он попросил у преподавателя на несколько дней саксофон, пояснив это тем, что собирается сделать предложение своей девушке.

Прошло полгода. Ученик не вернул саксофон преподавателю. Когда тот попытался ему дозвониться, выяснил, что ученик изменил номер мобильного телефона. Родственники пропавшего мужчины сказали преподавателю, что он уехал на заработки в Россию.

Преподаватель музыки обратился в милицию. Сотрудники Партизанского РУВД Минска задержали минчанина, который присвоил саксофон своего учителя, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Как оказалось, он сдал саксофон в ломбард, получив за него 400 белорусских рублей. Деньги потратил на свои личные нужды. Предложение руки и сердца, с его слов, он так и не сделал.

Саксофон изъят сотрудниками милиции из ломбарда, стоимость его составляет порядка 1500 долларов США.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 211 (Присвоение либо растрата) Уголовного кодекса. Санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

 
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