Сперматозоидов в сперме мужчин стало меньше вдвое: белорусам надо беспокоиться?

Учёные проверили сперму 43 тысяч мужчин в разных странах мира и получили неутешительные результаты.

За 40 лет сперматозоидов в одном миллилитре мужской спермы стало меньше вдвое. Данные научного исследования, которое проходило с 1973 по 2011 годы публикует научный журнал Human Reproduction Update и Washington Post.

Причём, изменения коснулись только Европы, Австралии, Северной Америки и Новой Зеландии. В Южной Америке, Азии и Африке подобных проблем не зафиксировано.

Подобное исследование проводилось и в китайской провинции Хунань, результаты такие же: количество сперматозоидов в мужской сперме сократилось.

Смотрим: наблюдается ли такая же тенденция в Беларуси.

― 40 лет назад норма сперматозоидов была около 40 миллионов в одном миллилитре, сегодня норма ― 15 миллионов в одном миллилитре. Никто не может объяснить, с чем это связано, объяснения разные. Причины этого непонятны. Если бы увеличивалось количество бесплодных пар в это время настолько, насколько уменьшилось количество сперматозоидов, мы бы видели зависимость. Но если реально смотреть на вещи, то для оплодотворения нужен один сперматозоид. Мы же не видим значительного увеличения бесплодия у мужчин сейчас, ― объясняет заведующий кафедрой урологии Белорусского медицинского университета, профессор Александр Строцкий. Но уточняет, что в Беларуси подобные исследования не проводились.

По статистике, с бесплодием сталкивается от 15 до 20% семейных пар. И статистика эта существенно не меняется, говорит Олег Тышкевич, директор центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:

― Тенденция стабильна. Наши данные совпадают с европейскими и мировыми. Каких-то ухудшений у нас нет. В 2010 году нормы во Всемирной организации здравоохранения по сперматозоидам в сперме действительно уменьшились. Сейчас люди женятся в более зрелом возрасте. Иногда, женщина задерживается с рождением ребенка до 36 лет. Мужчины многие не хотят жениться. Поэтому здесь вопрос, скорее, философский, понятие семьи размывается. Бесплодие есть, так как есть аборты, гормональные нарушения, инфекции и другое.

По оценкам всемирной организации здравоохранения, во всём мире бесплодием страдает 5% человеческой популяции, а это 48,2 миллиона пар.