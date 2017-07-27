«Если Совет Министров Беларуси поменять на совет Радзивиллов в эпоху расцвета, Беларусь забыла бы о кризисах»

Ярослав Романчук — о феномене Радзивиллов.

«Правительство Радзивиллов XVI – XVII веков было профессиональнее и качественнее, чем Совет Министров Беларуси XXI века», — написал в Фейсбуке известный экономист Ярослав Романчук после поездки в Мирский замок и Несвиж.

Фото со страницы в Фейсбуке Ярослава Романчука

«В Несвижском замке погрузились в феномен Радзивиллов. Поражает то, что в 16-м веке полисимейкеры были образованнее, мудрее и грамотнее, чем наши современники. Фундаменты либерализма, устойчивого развития, социальной защиты населения и обеспечения безопасности были заложены там. Они работали, давали прекрасный эффект.

Наши предки были частью всеобщего европейского пространства. Они были крупнейшими землевладельцами. Во многих аспектах жизни они опередили варварскую Францию.

Сегодня нам говорят, что исключительно государство может защищать людей. Радзивиллы доказали, что частная армия, одна из лучших в Европе, может делать это качественно и эффективно.

Радзивиллы доказали, что жизнь по праву выгоднее жизни по понятиям и законам джунглей.

Радзивиллы доказали, что частное производство оружия – это гарантия качества и успеха.

Радзивиллы доказали, что свободная торговля в Европе – это гарантия мира и сотрудничества.

Радзивиллы на территории нашей страны создали прототип транснациональной корпорации, которая торговала во всей Европе.

Радзивиллы на практике доказали, что мирное сосуществование, толерантность между православными, католиками, протестантами и иудеями – это ценнейший нематериальный актив, на зависть всему миру.

Радзивиллы показали, что о человека труда можно заботиться без государственной пенсионной системы и унизительных подачек.

Радзивиллы показали, что кооперация большого капитала и малого бизнеса - это взаимовыгодное благо.

И Радзивиллы были не одни. Были ещё Сапеги, Вишневецкие, Стефан Баторий и многие другие. Дух захватывает от того, что эти люди делали много сотен веков назад. Уверен, что тогда качество управления капиталом, который был на наших землях, был несравненно выше, чем сегодня. Если Совет Министров Беларуси поменять на совет Радзивиллов в эпоху расцвета, Беларусь забыла бы о кризисах.

Беларусь является одной из наследниц великих либералов Великого княжества литовского и Речи Посполитой. Абсурдно и опасно присваивать историю, 100-процентно отождествлять себя с некими субъектами славного прошлого. Абсурдно и нелепо не признавать, не изучать нашу историю. Расцвет великих семей (семейный капитал) ВКЛ и Речи Посполитой – это наш исторический бесценный опыт».