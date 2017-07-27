Сторонники Саакашвили на Майдане: «К власти должны прийти люди, которым доверяет народ»

В Украине возмущены решением Петра Порошенко лишить гражданства бывшего президента Грузии – и намерены добиваться новых выборов.

После того, как президент страны принял решение о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили, страсти в соседней стране продолжают накаляться.

Против такого решения выступил ряд политических сил – с заявлением по этому поводу выступила партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также партия «Самопомич», которую возглавляет один из главных конкурентов Порошенко – мэр Львова Андрей Садовый.

В поддержку Саакашвили также выступили многие известные украинцы – политики, блогеры и общественные деятели.

Сам экс-президент Грузии, который сейчас находится в США, прокомментировал решение украинских властей с помощью видеообращения. Политик выступил на украинском языке и заявил, что у него нет другого гражданства, кроме украинского.

– Я простой украинец, – заявил он. – Со мной сегодня пытаются поступить так же, как с обычными украинцами – плюют на их права. Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал участие в трех революциях. У меня только одно единое гражданство – украинское, и им не удастся меня его лишить.

Интересно, что днем 27 июля на Майдане в Киеве начали собираться сторонники политика. Представители партии «Руха новых сил Михаила Саакашвили» призвали всех активных граждан объединиться – и уже этой осенью добиваться новых выборов в Раду.

– Мы будем требовать принять новый закон о выборах, после чего к власти должны прийти люди, которым доверяет народ, – заявил один из участников митинга.

Напомним, что политическая карьера Михаила Саакашвили в Грузии началась после того, как Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, присвоив украинское гражданство. Вскоре после этого политик был лишен грузинского гражданства властями Грузии.

Осенью прошлого года Саакашвили подал в отставку с поста губернатора и обвинил Порошенко в покрывательстве коррупционеров. Он заявил, что при власти в Украине по-прежнему находятся «барыги», которые грабят собственный народ. И пообещал навести порядок, если его партия придет к власти.

Отметим, что политику довольно быстро удалось завоевать популярность среди населения Украины – к примеру, хитом в украинском сегменте социальных сетей стало видео, в котором Саакашвили критикует депутатов фракции «Блок Петра Порошенко».

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