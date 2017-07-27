Названа сумма, в которую обойдется новый белорусский спутник

Около $ 180 млн потребуется на создание российско-белорусского спутника дистанционного зондирования Земли.

Об этом сообщил руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Витязь, передает БЕЛТА.

– По прогнозам, новый спутник будет стоить около $ 180 млн. В эту сумму входят все расходы, включая страховку и запуск. Технические параметры согласованы, стоит вопрос открытия финансирования на следующий год. Белорусский «Пеленг» уже приступил к разработке целевой аппаратуры для нового аппарата за собственные средства. Российская корпорация «ВНИИЭМ» тоже за собственные средства разрабатывает платформу. Инновационный проект позволит расширить области применения космической информации, - рассказал Петр Витязь.

Новый спутник планируется запустить в конце 2020-2021 года.