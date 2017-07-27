Лукашенко бросил правоохранителей на уборочную кампанию

Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась.

– Главой государства сегодня поставлены дополнительные задачи перед силовыми органами. Сейчас у нас начинается уборка урожая. Определенные задачи здесь будут выполнять и правоохранительные органы, при этом немедленно, – сказал Станислав Зась, сообщает БЕЛТА.

Госсекретарь уточнил, что, в частности, необходимо будет контролировать готовность техники к уборочной кампании. Особое внимание будет уделено контролю над бережным отношением к собранному урожаю.