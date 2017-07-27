Супермодели 90-х полностью разделись вслед за молодняком

Самое топовое из Instagram.

Провокационный журнал Love Magazine уже массово обнажал новую волну звезд глянца и подиумов. Мы видели эротические танцы Сары Сампайо, Тейлор Хилл, свежую «голую» фотосессиою Эмили Ратаковски…

И вот, в ход пошла «тяжелая артиллерия». На странице соцсети журнала начали появляться кадры с откровенных съемок супермоделей 90-х: теперь уже актрисы – 43-летней Амбер Валетты, супруги миллиардера – 49-летней Стефани Сеймур…

Как вам?

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