«Он меня послал». Милиционер объяснил, зачем стрелял в мужчину в новогоднюю ночь

Начался суд над жителем Минска, которого обвиняют в нападении на сотрудника МВД. Наказание – до пяти лет тюрьмы.

История, которая едва не закончилась трагедией, произошла в одном из жилых домов Минска ночью 1 января.

По версии обвинения, 28-летний минчанин Андрей Гаврош напал на 23-летнего сержанта милиции Руслана Соловьева, которого вызвали жильцы, чтобы утихомирить шумных соседей. В результате конфликта милиционер трижды выстрелил в хозяина квартиры.

В ходе судебного заседания 27 июля правоохранитель рассказал свою версию, что случилось той ночью.

Сержант Руслан Соловьев, фото «Нашай Нівы»

– Около 6.40 поступило сообщение, что по проспекту Любимова соседи мешают отдыхать, – цитирует его TUT.BY.

По словам сержанта, милицию вызвала соседка обвиняемого. После того, как милиционер поднялся к ней и услышал музыку, он спустился на первый этаж, позвонил в дверь.

– Вышел незнакомый мужчина, спросил: «Что такое?», – рассказал Руслан Соловьев. – Находился в состоянии алкогольного опьянения. С пренебрежением спросил, сколько мне лет. Использовал нецензурную брань и послал... Далее последовал удар ногой в область живота… Я сделал полшага назад, он взял меня за горло и начал наносить удары об обрамление лифта. Ударил около 5 раз, я почувствовал головную боль, головокружение.

По словам милиционера, противник попытался повалить его на землю и одновременно с этим схватил за кобуру.

– Я понял, что он попытался вытащить табельное оружие. Я достал оружие, снял с предохранителя, сказал: «Прекрати, буду стрелять!». Он схватился за табельное оружие, взял за воротник, начал тянуть вниз. Он к себе тянул, я – к себе. Произошел выстрел.

Далее сержант признался, что сделал еще два выстрела и поднялся в квартиру на другом этаже, так как возле раненого мужчины собралась «агрессивно настроенная толпа».

Обвиняемый Андрей Гаврош, фото «Нашай Нівы»

Что касается версии хозяина квартиры, то пока в суде она не прозвучала – обвиняемый Андрей Гаврош лишь заявил, что своей вины он не признает.

Отметим, что в результате конфликта хозяин квартиры был госпитализирован с двумя огнестрельными ранениями, а сержант милиции — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

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