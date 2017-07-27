27 лет назад Беларусь провозгласила суверенитет
27 июля раньше отмечалось как День независимости.
В этом день в 1990 году Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете.
Через год, после провала путча в Москве, Декларация получила статус конституционного закона.
С 1991 по 1996 годы День независимости отмечался именно 27 июля.
Согласно результатам инициированного Александром Лукашенко референдума праздник был перенесен на 3 июля, день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.
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