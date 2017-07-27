27 лет назад Беларусь провозгласила суверенитет

27 июля раньше отмечалось как День независимости.

В этом день в 1990 году Верховный совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете.

Через год, после провала путча в Москве, Декларация получила статус конституционного закона.

С 1991 по 1996 годы День независимости отмечался именно 27 июля.

Согласно результатам инициированного Александром Лукашенко референдума праздник был перенесен на 3 июля, день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.