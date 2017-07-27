В МВД серьезные проблемы с комплектованием личного состава

Некомплект личного состава органов внутренних дел Гродненщины за год увеличился в два раза и приближается к 10% от общей численности.

Печальная информация была недавно озвучена руководством УВД Гродненского облисполкома на оперативном совещании в Лиде.

С начала текущего года общий некомплект Гродненского гарнизона милиции вырос с 8,7% до 9,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличившись почти вдвое, сообщает сайт УВД.

Целый ряд РОВД области не смогли найти ни одного кандидата (желающих) для поступления в Академию МВД.

Кадровым службам и руководителям органов внутренних дел региона даны негласные указания о недопущении досрочного расторжения контрактов с личным составом по соглашению сторон, пишет блогер d-zholik.

Генерал-лейтенант милиции: «Люди в милицию не идут, поэтому берут тех, кто попадается»