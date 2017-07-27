Сытый пенсионер — это дорого. Как Лукашенко выполняет обещание

«Придется понижать пенсии, так как денег не хватает для того, чтобы раздать пенсионерам», – аргументировал Александр Лукашенко в прошлом году в пользу увеличения пенсионного возраста.

Пенсионный возраст, в конце концов, увеличили. Но пенсии все равно снижаются.

Пенсионеры стали жить хуже

В июле реальные пенсии, то есть — с учетом инфляции, снизились, по сравнению с маем, на 0,7%. А за 12 месяцев, несмотря на периодическую индексацию, просели на 1%. Одновременно белорусы переходят на все более дешевые продукты. По данным Белстата, потребление масла и мясных консервов упало на 8%, фруктов и соков — на 16%. Зато увеличилось потребление макаронных изделий и круп.

Власти утверждают, что причина — в демографии

Мол, рождается белорусов все меньше, а живут дольше. Но независимые профсоюзы это опровергают. По их мнению, основная причина — в росте безработицы и снижении зарплат, в результате чего сокращаются поступления в Фонд социальной защиты населения.

В прошлом году Фонд социальной защиты населения работал с дефицитом, который пришлось покрывать из бюджета. В этом году, по словам министра труда Ирины Костевич, фонд снова требует субвенций из республиканского бюджета.

Опрошенные нами специалисты предлагают различные способы увеличения эффективности пенсионной системы Беларуси — от уравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин до перехода из распределительной пенсионной системы на накопительную. Но в целом они сходятся на том, что стабилизировать пенсионную систему можно только при условии реформ всей экономики.