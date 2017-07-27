Почему недовольны жизнью рожденные в СССР

Молодые чувствуют себя намного счастливее и более удовлетворены жизнью, чем их родители и бабушки и с дедушками.

После распада СССР уровень субъективного благополучия серьезно снизился. И даже спустя 20 лет люди, которые родились и выросли в советское время, не полностью психологически адаптировались к произошедшим изменениям.

Сейчас уровень счастья населения постепенно начинает расти во многом за счет смены поколений, пришли к выводу ученые НИУ Высшей школы экономики.

Старшие поколения от травмы не оправились

Ученые НИУ ВШЭ решили выяснить, как чувствовали себя разные поколения бывших советских граждан в последние десятилетия, каким образом менялся их уровень субъективного благополучия и счастья на фоне распада СССР.

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