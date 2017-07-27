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27.07.2017
TUT.BY
Анонимка дала старт уголовному делу в отношении топ-менеджеров «Беларусбанка»

Письмо Комитета госконтроля с приложенным анонимным письмом о закупках счетных машин якобы по завышенным ценам послужило толчком для возбуждения уголовного дела в отношении бывших руководителей Беларусбанка.

Это выяснилось сегодня во время допроса в суде секретаря бывшего первого зампреда правления Беларусбанка Геннадия Господарика Татьяны Пехоты.

Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

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Пехота охарактеризовала своего босса «как прекрасного и ответственного руководителя, порядочного человека, трудоголика». Она призналась, что периодически снимала деньги с карточек Господарика. «Суммы были небольшие, до 4−5 млн рублей старыми. Возможно, в командировки надо было ему, или покупки какие-то», — пояснила она.

— Проценты по облигациям получали за него? — поинтересовался гособвинитель.

— Геннадий Сергеевич получил от города компенсацию за снос гаражей, деньги перевел в облигации. Сумма была значительная, около 40 тысяч долларов. Проценты с них могла снять. Если покупала валюту — не более 200 долларов. Себе покупала и ему могла.

На вопрос о том, часто ли Цырто заходил, секретарь ответила: «Как все».

— Бизнесмен Бучнев вам знаком?

— Знаком, примерно в 2012 году, мы уже были в новом здании головного офиса, Цырто его привел к Геннадию Сергеевичу знакомиться.

— Долго были в кабинете?

— Не помню. При мне он больше не приходил. Были от него пару звонков потом.

— Известно ли вам о поступлении информации от КГК о незаконной деятельности сотрудников банка, в том числе Цырто, при закупках оборудования?

— Да, было сообщение, письмо КГК с приложенным анонимным письмом о закупках счетных машин якобы по завышенным ценам. О разбирательстве мне ничего не известно. От Бучнева в этот период звонков не было.

— Факты из анонимного сообщения подтвердились?

— Нет, Геннадий Сергеевич не мог такого совершить, он подписывал документы по закупкам, когда там уже были все визы. Беларусбанк — не шарашкина контора, чтобы можно было на кого-то повлиять.

Ранее в суде начали давать показания сотрудники Беларусбанка. Всего в списке свидетелей — 46 человек, материалы дела составляют более 10 томов.

Господарик, задержанный в июне прошлого года, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 430 (Получение взятки либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение; максимальные санкции по этой статье — от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества), а также в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.ч. 2 и 3 ст. 424). По данным следствия, Господарик в 2010—2015 годах получил взятки на сумму более 215 тысяч долларов. Откаты были от нескольких компаний (в деле по большинству эпизодов фигурирует их представитель Александр Бучнев) за победу в тендерах на поставку банковского оборудования. По всем семи эпизодам, связанным с получением взяток, обвиняемый признал свою вину. Обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями Господарик не признал.

Цырто подозревается в совершении тех же преступлений, что и Господарик, а также в даче взятки (ч. 2 ст. 431), подстрекательстве к даче взятки (ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431). Сумма полученных взяток — около 500 тысяч долларов. Николай Цырто заявил, что свое отношение к обвинениям он выскажет в ходе допроса.

По информации КГБ, Геннадий Господарик был задержан в середине июня в момент получения взятки в размере 14 тысяч долларов. Позже глава КГБ Валерий Вакульчик заявил, что реальные суммы, получаемые топ-менеджером Беларусбанка в качестве взяток, «намного больше».

 
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