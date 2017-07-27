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Комментарии
27.07.2017
Салiдарнасць
Невзоров о победе Бабченко в суде: «Ребята в интернете, оставьте тему критики власти профессионалам»

Александр Невзоров прокомментировал на «Эхе Москвы» новость о том, что суд Москвы отказался взыскивать 3 миллиона рублей с журналиста Аркадия Бабченко по иску сотрудников телеканала «Звезда».

Фото с сайта apostrophe.ua

Журналисты «Звезды» требовали взыскать с Бабченко деньги в связи с его публикацией в Facebook о жертвах крушения самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем.

Что написал Бабченко

Публицист отказался выражать соболезнования родным и близким погибших. Работников государственных российских телеканалов, в том числе сотрудников «Звезды», которые были на борту самолета, журналист назвал «сотрудниками агентств массовой пропаганды». По мнению Бабченко, жертвы авиакатастрофы «пели и плясали в поддержку» российских властей.

Александр Невзоров так прокомментировал на «Эхе Москвы» эту новость.

– Вот эта странная мягкость, странное благородство суда в отношении уважаемого мною Бабченко, когда вдруг за Бабченко признали правоту его высказываний.

― Вы думаете, это Кириенко (первый замглавы администрации президента РФ)?

― Конечно! Вы верите в то, что что-нибудь в России бывает просто так без пятидесяти звонков и ста сорока совещаний в администрации?

…Но вместе с тем замечательно Бабченко, он прав в этом споре. Да, Бабченко говорит неприятные вещи для власти и говорит их веско и умело, но он делает это умело – он подбирает выражения, он подбирает те словеса, те обороты, за которые его привлечь невозможно. И поэтому я хочу – вообще говорю всем критикам власти, всем умным добрым блестящим ребятам, которые сидят и пыхтят в своих интернетах: ребята, оставьте эту тему профессионалам, они умеют это делать, не подставляясь, как только что продемонстрировал Бабченко, между прочим. Да, если бы его даже там хотели засудить, то…

― Если бы хотели, то засудили бы.

― Возможно, но это было бы дьявольски трудно, потому что в его тексте ни одна экспертиза не нашла бы никаких следов экстремизма, призывов и так далее и так далее, то, чем обычно, вот поневоле все равно грешат любители, да? Они не понимают этой грани, они не понимают, как пройти между каплями дождя, поэтому пусть они оставляют штурм Кремля и войну с идеологией, пусть они оставят нам, пусть оставят профессионалам. Мы справимся, я обещаю.

― Я только единственное хочу сказать, что Бабченко тем не менее довольно дорого обошлись все его высказывания, потому что все последнее время он находится за пределами Российской Федерации, чувствуя угрозу на территории.

«Когда я читаю о том, что вернувшиеся из Донбасса оккупанты расстреляли кого-то по пьяни, у меня внутри не екает ничего»

 
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