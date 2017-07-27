За июль в Беларуси стало на 4 тысячи безработных больше

Предприятия уже восемь месяцев подряд увольняют больше работников, чем нанимают.

По статистике Белстата, белорусские организации в июле трудоустроили около 57 тысяч человек, в то время как уволены были более 61 тысячи работников.

Таким образом, можно сделать вывод, что в течение месяца число безработных в стране увеличилось более чем на 4 тысячи. Нерадостная тенденция продолжается с октября прошлого года, когда в последний раз организации активнее устраивали работников, чем увольняли.

Как такая статистика соотносится со словами профильных чиновников, которые до 1 мая якобы трудоустроили всех желающих, пока вопрос.

«Мы дошли до каждого человека». Да ладно?